Колосков — о заявлении Инфантино: и про Америку скажет, что лучше ЧМ не было

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что групповой этап чемпионата мира в Катаре стал лучшим в истории.
«Он не передумал, что в России был лучший чемпионат мира — это просто такая политика. Он объявит в конце концов, что в Катаре лучше, чем в России, а потом про Америку, Канаду и Мексику скажет, что лучше вообще никогда не было. К сожалению, он так скажет, чтобы подчеркнуть, что Катар оправдал его надежды. Но чемпионат в России был признан лучшим не президентом федерации, а советом Международной федерации футбола. А совет это 30 с лишним человек во главе с президентом. Поэтому я бы сначала подождал окончания чемпионата, а потом уже смотрел что и как», — приводит слова Колоскова Metaratings.
9 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре стартует стадия четвертьфиналов. В первом матче в 18:00 по московскому времени сыграют сборные Хорватии и Бразилии. На этой стадии также предстоит сыграть Нидерландам и Аргентине, Франции и Англии, а также Португалии и Марокко.
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