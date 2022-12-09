Женская сборная России остаётся на 26-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала свежий рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу осталась на 26-й строчке.
Сборная США сохранила первую строчку рейтинга. Изменился порядок ближайших преследовательниц американок: на вторую позицию с третьей поднялась сборная Германии, а команда Швеции, соответственно, опустилась на строчку вниз. Четвёртой в рейтинге является сборная Англии, пятой — команда Франции.
В ноябре женская сборная России по футболу провела две товарищеские встречи с командой Сербии. В первом матче россиянки уступили со счётом 0:1, а вторую встречу выиграли (1:0). Единственным забитым мячом отметилась полузащитница Алсу Абдуллина, выступающая за лондонский «Челси».
Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.
- 9 декабря 2022
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