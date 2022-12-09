«Катар — это исключение». Колосков — о предложении Венгера проводить чемпионаты мира зимой

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение главы отдела глобального развития футбола ФИФА Арсена Венгера о проведении чемпионатов мира зимой в африканских странах.
«Реагировать на такие слова должны участники чемпионата мира: футболисты, тренеры, руководители федераций. Они проанализируют этот чемпионат мира, который был впервые проведён в зимнее время. Я не думаю, что найдутся сторонники того, чтобы поддержать идею проведения чемпионатов мира зимой.
Чемпионат мира в Катаре — это исключение из правил. До этого все чемпионаты мира проводились примерно в одно и то же время, и всех это устраивало. Я пока не слышал от участников чемпионата мира каких-либо комментариев по этому вопросу. Может быть, это действительно приживётся. Хотя я сомневаюсь в этом. До начала чемпионата мира многие говорили, что неудобное время, нет времени на подготовку к чемпионату мира. Давайте подождём. То, что будет дискуссия по этому поводу, — это хорошо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 декабря 2022
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