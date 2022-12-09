«Эта команда готова бороться за трофеи». Льорис — о сборной Англии

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии. Встреча состоится завтра, 10 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.

«Некоторые из нас ежедневно играют и тренируются с английскими футболистами. Если мы можем помочь нашим товарищам по команде знаниями, полученными в клубах, мы это сделаем. Они хороши на стандартах, они высокие, у них есть игроки, которые могут наносить хорошие штрафные удары. Мы должны быть очень внимательными, но и в нашей атаке есть всё, что нужно, чтобы усложнить им задачу.



Если мы сравним обе команды, то здесь больше английских игроков, которые были на чемпионате мира в России, чем игроков Франции. Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро — они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки к победе, и теперь они здесь, чтобы победить.



В нашей команде происходят изменения, появилось новое поколение игроков, готовых конкурировать, играя в лучших клубах Европы. Это хорошая смесь опыта и молодости, мы становимся сильнее шаг за шагом», — приводит слова Льориса Reuters.

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