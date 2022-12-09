Жерар Пике расстался с Кларой Чиа из-за того, что скучает по Шакире

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике расстался с испанской моделью Кларой Чиа, из-за которой завершил предыдущие отношения – с певицей Шакирой. Об этом сообщает Telecinco.
По информации источника, существуют три основные причины, из-за которых испанец принял решение расстаться с Кларой Чиа. Одна из них — присутствие Шакиры в жизни пары. Дети Пике и колумбийской певицы проводят время с матерью, что давит на бывшего игрока. Вторая причина — повышенное внимание СМИ к паре после слухов о том, что футболист расстался с Шакирой из-за Клары Чиа. Девушку обвиняли в том, что она разрушила чужие отношения. Последняя причина — Пике скучает по Шакире и очень расстроен из-за расставания с ней.
Отношения Пике и Шакиры длились более 10 лет. У пары родилось двое детей: сыновья Милан и Саша. В 2022 году стало известно о том, что футболист и певица расстались. По слухам, это произошло из-за измен Пике.
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