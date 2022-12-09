Озил — о Роналду: СМИ должны проявлять больше уважения к нему, не пытаясь получить клики

Полузащитник футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил выразил поддержку бывшему партнёру по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду.

«Я действительно не понимаю, откуда берётся весь этот постоянный негатив в отношении Роналду со стороны прессы. СМИ просто пытаются получить клики и просмотры. Эксперты, у которых больше нет своей карьеры, хотят привлечь внимание к себе и выставить его в негативном свете.

Ему скоро 38 лет. Что удивительного в том, что он больше не забивает по 50 голов за сезон? Каждый футбольный болельщик должен был счастлив, что видел, как Роналду 20 лет играет в футбол мирового уровня. Не думаю, что кто-то из нового поколения сможет достичь его показателей. Он навсегда останется одним из лучших. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов в истории», — написал Озил на своей странице в социальных сетях.