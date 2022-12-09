Известный хореограф Мигель высказался о танцах игроков Бразилии после голов на ЧМ-2022
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Известный российский режиссёр и хореограф Мигель высказал мнение о танцах футболистов сборной Бразилии после забитых голов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я не считаю, что этот танец какой-то оскорбительный. Танец — это свобода самовыражения. Бразильцы как ярые поклонники танцевальной культуры любят и главное — не могут жить без самовыражения через танец.
Они забивают гол и радуются, а если кому-то обидно, то пусть лучше играют», — сказал Мигель в беседе с редактором «Чемпионата» Ольгой Сафоновой.
Сборная Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира сыграет с национальной командой Хорватии. Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
Видео: Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира:
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