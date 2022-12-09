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Источник: на исполкоме РФС в конце декабря обсудят возможный переход в Азию

Источник: на исполкоме РФС в конце декабря обсудят возможный переход в Азию
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23 декабря состоится исполком Российского футбольного союза, на котором одной из тем станет возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию, сообщает «РБ Спорт».

Сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, однако была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Также от международных соревнований были отстранены российские клубы. После этого встал вопрос о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

В ходе ноябрьского сбора национальная команда России провела два контрольных матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи подопечные Валерия Карпина завершили с одинаковым счётом — 0:0.

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