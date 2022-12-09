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«Он назвал меня Халком». 20-летний Коломбо — о тренировках с 41-летним Ибрагимовичем

«Он назвал меня Халком». 20-летний Коломбо — о тренировках с 41-летним Ибрагимовичем
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Нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо, выступающий на правах аренды за «Лечче», рассказал об особенностях тренировок с 41-летним форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Тренировки с Ибрагимовичем — удивительный и важный опыт. Я хорошо знаю Златана, он такой забавный парень, но в то же время умеет поддерживать высокий уровень внимания и качества в раздевалке.

Благодаря ему я научился заботиться о каждой детали. Он дал мне понять, что каждый день имеет решающее значение для роста игроков как на поле, так и за его пределами. У меня с ним удивительные отношения. Он также дал мне прозвище Халк», — приводит слова Коломбо Tuttosport.

20-летний Коломбо — воспитанник «Милана». В нынешнем сезоне нападающий в 14 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. «Лечче» может выкупить футболиста, но у «Милана» будет возможность выкупить Коломбо обратно.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик:

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