«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с защитником Диогу Дало

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с крайним защитником Диогу Дало, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Текущее соглашение футболиста сборной Португалии истекает летом 2023 года. В «Юнайтед» впечатлены выступлениями игрока и хотят, чтобы он остался. Встреча для обсуждения новой сделки ожидается после чемпионата мира в Катаре.



По информации источника, руководство красных дьяволов планирует продлить соглашение Дало, продать другого правого защитника Аарона Ван-Биссаку и подписать на его место другого игрока.



В составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Дало провёл два матча и стал автором одной результативной передачи.



В 20 матчах за «Юнайтед» в этом сезоне защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Трейлер фильма «Великий «Юнайтед»: