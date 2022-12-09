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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с защитником Диогу Дало

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с защитником Диогу Дало
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«Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с крайним защитником Диогу Дало, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Текущее соглашение футболиста сборной Португалии истекает летом 2023 года. В «Юнайтед» впечатлены выступлениями игрока и хотят, чтобы он остался. Встреча для обсуждения новой сделки ожидается после чемпионата мира в Катаре.

По информации источника, руководство красных дьяволов планирует продлить соглашение Дало, продать другого правого защитника Аарона Ван-Биссаку и подписать на его место другого игрока.

В составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Дало провёл два матча и стал автором одной результативной передачи.

В 20 матчах за «Юнайтед» в этом сезоне защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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