Деян Ловрен прокомментировал сенсационную победу Хорватии над Бразилией в 1/4 ЧМ
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что счастлив победе над Бразилией (1:1, 4:2 пен.) в матче четвертьфинала чемпионата мира. Хорватия выходит в полуфинал мундиаля во второй раз подряд, в России команда дошла до финала.
«Очень счастлив, очень! Это победа над Бразилией! Видел ли я инцидент с котом? Нет, я не верю в карму», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с победителем пары Аргентина — Нидерланды. Финальный матч международного турнира в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, одержавшая победу на ЧМ-2018 в России.
Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре. Видеоролик:
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