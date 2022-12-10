Дзюба — об Алисоне: буфетчик знатный, нереальный ландыш, хотя бы один обязан взять

Российский форвард Артём Дзюба, ныне находящийся без клуба, опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он комментирует происходящее в серии пенальти между сборными Бразилии и Хорватии, а также рассуждает насчет уровня игры вратаря сборной Бразилии Алисона Бекера. Дзюба ещё до первого удара в исполнении хорватов выразил мнение, что бразильцы проиграют серию пенальти.



«Алисон — очень сильный вратарь, а на пенальти слабый, как по мне. Два по центру, Алисон — буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять», — сказал Дзюба в своём ролике.



Хорватия вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Аргентины. Южноамериканцы одержали победу в матче с Нидерландами в серии пенальти — 4:3. Основное время матча закончилось со счётом 2:2.

Кнолль исполняет «танец голубя»: