Саутгейт: мы подготовлены к пенальти так хорошо, насколько это возможно

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможной серии послематчевых пенальти во встрече 1/4 финала чемпионата мира. Сборная Англии в четвертьфинале сыграет с национальной командой Франции. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«У нас есть план. Но, конечно, когда подходим к концу игры, возможно, некоторые игроки не чувствуют себя так уверенно, или чувствуют себя слишком уверенными, или получают травму. Такие вещи случались во время серий пенальти, которые у нас были. Мы подготовлены так хорошо, насколько это возможно», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сборная Англии уступила в серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы 2020 года команде Италии.

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