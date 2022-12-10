Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саутгейт: мы подготовлены к пенальти так хорошо, насколько это возможно

Саутгейт: мы подготовлены к пенальти так хорошо, насколько это возможно
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможной серии послематчевых пенальти во встрече 1/4 финала чемпионата мира. Сборная Англии в четвертьфинале сыграет с национальной командой Франции. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«У нас есть план. Но, конечно, когда подходим к концу игры, возможно, некоторые игроки не чувствуют себя так уверенно, или чувствуют себя слишком уверенными, или получают травму. Такие вещи случались во время серий пенальти, которые у нас были. Мы подготовлены так хорошо, насколько это возможно», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сборная Англии уступила в серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы 2020 года команде Италии.

Календарь матчей ЧМ-2022
Более полувека без наград. Кто помогал сборной Англии в борьбе за золото тогда и сейчас? Более полувека без наград. Кто помогал сборной Англии в борьбе за золото тогда и сейчас?
Лучшие в 2018-м — лучшие и сейчас! Кто ведёт сборную Франции ко второму золоту ЧМ подряд Лучшие в 2018-м — лучшие и сейчас! Кто ведёт сборную Франции ко второму золоту ЧМ подряд

Видео: Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022