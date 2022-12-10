Кейн — о Льорисе: он один из лучших вратарей в мире

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о своём одноклубнике по английскому «Тоттенхэму» — вратаре национальной команды Франции Уго Льорисе.

«Я не разговаривал с ним перед этим матчем. У нас прекрасные отношения. Мы уже давно играем вместе. Мы проводим некоторое время вдали от футбола вместе с нашими жёнами и семьями.



Он действительно хороший парень и один из лучших вратарей в мире. Для такой игры, как эта, мы не друзья. Мы выйдем на поле, чтобы устроить хорошую битву», — приводит слова Кейна Sky Sports.



Сборные Англии и Франции сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сегодня, 10 декабря. Начало игры – в 22:00 мск.

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