Клубы АПЛ отказались летом платить Роналду € 93 тыс. в неделю. «МЮ» платил бы € 436 тыс.

Португальский нападающий Криштиану Роналду летом 2022 года мог перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, однако никто не захотел платить 37-летнему футболисту € 93 тыс. в неделю. Оставшуюся сумму по зарплате (€ 436 тыс.) платил бы его клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» хотел облегчить уход футболиста, но их планам не было суждено сбыться. Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», но в ноябре дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором в резкой форме прошёлся по клубу и главному тренеру Эрику тен Хагу. Контракт с португальцем был расторгнут, сейчас он находится в статусе свободного агента.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик: