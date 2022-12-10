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Клубы АПЛ отказались летом платить Роналду € 93 тыс. в неделю. «МЮ» платил бы € 436 тыс.

Клубы АПЛ отказались летом платить Роналду € 93 тыс. в неделю. «МЮ» платил бы € 436 тыс.
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Португальский нападающий Криштиану Роналду летом 2022 года мог перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, однако никто не захотел платить 37-летнему футболисту € 93 тыс. в неделю. Оставшуюся сумму по зарплате (€ 436 тыс.) платил бы его клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» хотел облегчить уход футболиста, но их планам не было суждено сбыться. Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», но в ноябре дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором в резкой форме прошёлся по клубу и главному тренеру Эрику тен Хагу. Контракт с португальцем был расторгнут, сейчас он находится в статусе свободного агента.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик:

Роналду снова оставили в запасе! Выйти в полуфинал, как Месси, не получится! LIVE ЧМ-2022 Роналду снова оставили в запасе! Выйти в полуфинал, как Месси, не получится! LIVE ЧМ-2022
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