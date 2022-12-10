Роналду выйдет в полуфинал ЧМ вслед за Месси? А матч Англии и Франции — событие дня! LIVE

А что, если у Марокко ещё есть силы на новую сенсацию?

Друзья, привет! На чемпионате мира остались несыгранными всего несколько матчей, зато эти встречи — самые долгожданные и интересные. Сегодня, 10 декабря, нас ждут две четвертьфинальные игры.

В 18:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче сборных Марокко и Португалии. Марокканцы — одна из главных сенсаций всего турнира и самая успешная команда Африки. После выхода из группы они неожиданно выбили Испанию (0:0, 3:0 пен.). У португальцев тоже всё замечательно: первое место в группе и разгром Швейцарии на первой стадии плей-офф (6:1). Главный вопрос: сыграет ли Криштиану Роналду? Судя по сообщениям португальских СМИ, звёздный нападающий во второй раз подряд останется в запасе. Но у него всё равно есть шанс выйти в полуфинал вслед за Лео Месси.

А в 22:00 мск стартует матч Англия — Франция. Однозначно главное событие дня и, пожалуй, самая долгожданная пара в 1/4 финала. Обе команды без особых проблем преодолели групповой этап, а затем уверенно расправились с соперниками на старте плей-офф. Англичане разгромили Сенегал (3:0), а французы победили Польшу (3:1). Кто пройдёт в полуфинал?

За двумя заключительными четвертьфинальными матчами чемпионата мира можно следить в этом материале. Присоединяйтесь!