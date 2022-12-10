Джуд Беллингем обновил рекорд Уэйна Руни в сборной Англии
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем выйдет в стартовом составе на матч четвертьфинала чемпионата мира с Францией. Он станет самым молодым англичанином, который выходил в игре 1/4 финала чемпионата мира. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Уэйну Руни, вышедшему на поле в игре с Португалией на ЧМ-2006 в возрасте 20 лет и 250 дней. Беллингему 19 лет и 164 дня. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
Напомним, матч между сборными Англии и Франции начнётся в 22:00 мск на стадионе «Эль-Байт». Победитель этой пары встретится в полуфинале со сборной Марокко, которая в плей-офф уже обыграла Испанию и Португалию. Финал чемпионата мира состоится 18 декабря.
Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии. Видеоролик:
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