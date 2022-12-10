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Оливье Жиру рассказал о своих хитростях для успешной игры

Оливье Жиру рассказал о своих хитростях для успешной игры
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о своей философии в преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира с Англией.

«Хитрость заключается в том, чтобы найти правильный баланс между расслаблением, мотивацией, решимостью и тем, чтобы не быть подавленным определённым событием. Мы не можем дождаться, когда этот матч начнётся», — приводит слова Жиру TF1.

Напомним, 36-летний Жиру благодаря голу в ворота сборной Польши в 1/8 финала ЧМ-2022 стал лучшим бомбардиром сборной Франции (52), обогнав по этому показателю Тьерри Анри (51).

Встреча между сборными Англии и Франции определит полуфиналиста чемпионата мира, который сыграет со сборной Марокко.

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