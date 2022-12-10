Газзаев возложил на тренерский штаб Португалии вину в поражении от Марокко на ЧМ-2022

Известный российский тренер Валерий Газзаев раскритиковал тренерский штаб сборной Португалии за поражение в 1/4 финала чемпионата мира от Марокко — 0:1.

«Поражение сборной Португалии — это ошибка тренерского состава. Иметь такой набор игроков и не разобраться… Я считал, что Португалия — одна из сборных, которая претендовала на победу на чемпионате мира. Здесь абсолютно полнейшая вина тренерского штаба, который не разобрался с большим и шикарным набором игроков. У Португалии такое созвездие футболистов в линии атаки! И выбрать лучших — это умение тренера. Это не матч группового турнира — это плей-офф. Недооценивать команды и переоценивать свои возможности всегда пагубно. Бразилия уже это испытала на себе. Это чемпионат мира: турнир, который длится всего лишь один месяц. Да, у каждой сборной своя стратегия, но все матчи должны проходить на высочайшем тонусе и с запредельной самоотдачей. Не нужно разделять команды на слабых и сильных.



Почему не играл Леау с первых минут… Он один из самых талантливых футболистов атаки. Тот же Роналду — у него во втором был момент забить и он же создал момент для Феликса. Да, это не тот Роналду, которого привыкли все видеть. Но это игрок, у которого аура авторитета высока и крайне необходима для сборной. Роналду — величайший футболист и звезда мирового футбола.



Он понимает, что этот чемпионат мира для него последний. Нужно было всё сделать, чтобы в итоге его поблагодарили за всё, что отдал сборной. Набор хороших игроков — это ещё не команда. Команда – когда есть коллектив, нацеленный на задачу и на самопожертвование. А это уже задача тренера — создать сильный коллектив. Тогда вы можете стать чемпионами. Но не такие пижоны, как бразильцы, которые вышли и захотели показать, что могут пройти дальше, играя вполсилы. Вот и вполсилы они поехали домой. Теперь пусть танцуют в Бразилии.



У Марокко есть Зиеш и Хакими, а остальные игроки играют в средних клубах Европы. Но у них было единство и самоотдача. Марокканцы были на грани самопожертвования. И всё это компенсировало огрехи тактического, технического и индивидуального мастерства команды Марокко. Порядок бьёт класс», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.