«Время Роналду вышло. Португалии лучше без него»

Криштиану Роналду второй на ЧМ матч подряд начал на скамейке запасных. Прошлая встреча показала, что Фернанду Сантуш не ошибся, не выпустив в старте главную звезду. И он решился на подобное снова – уже в четвертьфинале. Не помогло – Роналду вышел на 51-й минуте, но команду не спас. Да и близок был к этому лишь однажды. Португалия проиграла сборной Марокко и в слезах улетела домой.

Эпоха Роналду почти завершилась, он стареет. И стареет довольно грустно: с вероятным переходом в Саудовскую Аравию, нервозными интервью, выпаданием из командного темпа и вот таким вот вылетом с ЧМ – от сборной Марокко. На контрасте с Месси, который на этом ЧМ тащит Аргентину, становится ещё грустнее видеть такой закат. Если Лео – главный мотор Аргентины, то Криштиану внезапно стал чем-то отравляющим, мешающим раскрываться и развиваться.

Мы задали португальцам один вопрос: «Роналду всё ещё символ сборной или команде лучше без него?». И получили самые разные ответы, но с единой превалирующей над остальными мыслью: да, он велик, но его время всё же подходит к концу.



«Роналду — это не вся команда. Надо говорить о всей сборной. Мы все едины, у нас 26 игроков в команде. Хотя иногда без него команда играет лучше, поэтому получается, что порой у нас 25 футболистов и Роналду».

«Роналду всё ещё символ Португалии. При этом он не должен выходить в старте, но его там и нет. Считаю, время Роналду закончилось. Но это показывает, что наша сборная вышла на новый уровень. Команда без него лучше. Поколение игроков меняется и ещё продолжит меняться».

«Сборная может жить без него, и это главный урок, который мы усвоили за время чемпионата мира. Он велик, но ему пора уступить место другим».



«Он уже старый. Но всё ещё лучший. Криштиану – величайший из всех игроков, но он 1 из 11. Команда очень объединена вместе с ним. Качество игры с ним или без него зависит от случая к случаю. Возможно, он уже подустал, и ему лучше выходить на последние 20-30 минут, но он всё равно величайший».

«Конечно, Роналду всё ещё символ сборной. Мы не можем о нём забывать. Но если судить по последнему матчу, то команда лучше играет без него. Правда, я верю, что он ещё может сказать своё слово сегодня или в финале. Верю, что мы туда выйдем».

«Роналду столько всего сделал за последние 15 лет. Он символ сборной, команда хороша и с ним, и без него. Это тренерское решение. Посмотрим на игру с Марокко, к чему это приведёт. Да, его время уходит.

Ему 37 — чудес не бывает. Но, думаю, мы должны выиграть сегодня, хоть это и будет тяжёлый матч».

«Роналду важен для команды, несмотря ни на что. Он остаётся лидером, хотя надо признать, что его время заканчивается».