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Марокко – Португалия – 1:0, Криштиану Роналду на ЧМ-2022, что говорят о его будущем болельщики, прошло ли его время

«Время Роналду вышло. Португалии лучше без него»
Полина Куимова
Криштиану Роналду на ЧМ-2022
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Болельщики провожают героя на пенсию. Сегодня он вылетел с последнего для себя чемпионата мира.

Криштиану Роналду второй на ЧМ матч подряд начал на скамейке запасных. Прошлая встреча показала, что Фернанду Сантуш не ошибся, не выпустив в старте главную звезду. И он решился на подобное снова – уже в четвертьфинале. Не помогло – Роналду вышел на 51-й минуте, но команду не спас. Да и близок был к этому лишь однажды. Португалия проиграла сборной Марокко и в слезах улетела домой.

Роналду рано убирать из состава Португалии. Он наследник легендарного игрока прошлого Роналду рано убирать из состава Португалии. Он наследник легендарного игрока прошлого

Эпоха Роналду почти завершилась, он стареет. И стареет довольно грустно: с вероятным переходом в Саудовскую Аравию, нервозными интервью, выпаданием из командного темпа и вот таким вот вылетом с ЧМ – от сборной Марокко. На контрасте с Месси, который на этом ЧМ тащит Аргентину, становится ещё грустнее видеть такой закат. Если Лео – главный мотор Аргентины, то Криштиану внезапно стал чем-то отравляющим, мешающим раскрываться и развиваться.

Мы задали португальцам один вопрос: «Роналду всё ещё символ сборной или команде лучше без него?». И получили самые разные ответы, но с единой превалирующей над остальными мыслью: да, он велик, но его время всё же подходит к концу.

«Роналду — это не вся команда. Надо говорить о всей сборной. Мы все едины, у нас 26 игроков в команде. Хотя иногда без него команда играет лучше, поэтому получается, что порой у нас 25 футболистов и Роналду».

«Роналду всё ещё символ Португалии. При этом он не должен выходить в старте, но его там и нет. Считаю, время Роналду закончилось. Но это показывает, что наша сборная вышла на новый уровень. Команда без него лучше. Поколение игроков меняется и ещё продолжит меняться».

«Сборная может жить без него, и это главный урок, который мы усвоили за время чемпионата мира. Он велик, но ему пора уступить место другим».

«Он уже старый. Но всё ещё лучший. Криштиану – величайший из всех игроков, но он 1 из 11. Команда очень объединена вместе с ним. Качество игры с ним или без него зависит от случая к случаю. Возможно, он уже подустал, и ему лучше выходить на последние 20-30 минут, но он всё равно величайший».

«Конечно, Роналду всё ещё символ сборной. Мы не можем о нём забывать. Но если судить по последнему матчу, то команда лучше играет без него. Правда, я верю, что он ещё может сказать своё слово сегодня или в финале. Верю, что мы туда выйдем».

«Роналду столько всего сделал за последние 15 лет. Он символ сборной, команда хороша и с ним, и без него. Это тренерское решение. Посмотрим на игру с Марокко, к чему это приведёт. Да, его время уходит.

Ему 37 — чудес не бывает. Но, думаю, мы должны выиграть сегодня, хоть это и будет тяжёлый матч».

«Роналду важен для команды, несмотря ни на что. Он остаётся лидером, хотя надо признать, что его время заканчивается».

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