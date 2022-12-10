Уго Льорис вышел на первое место по числу матчей за сборную Франции
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Вратарь сборной Франции Уго Льорис вышел в стартовом составе в матче четвертьфинала чемпионата мира с Англией. Эта встреча стала для 35-летнего голкипера 143-й в футболке национальной команды. Он стал рекордсменом сборной Франции по числу проведённых матчей, обогнав защитника Лилиана Тюрама (142).
Льорис также обогнал бывшего форварда Тьерри Анри и бывшего голкипера Фабьена Бартеза по количеству матчей на чемпионатах мира (по 17, у Льориса — 18).
Уго Льорис впервые вышел на поле за сборную Франции в ноябре 2008 года. В 142 встречах Льорис пропустил 116 мячей и 62 раза сыграл «на ноль». На клубном уровне Льорис выступает за лондонский «Тоттенхэм».
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
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