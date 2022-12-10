Тренер Марокко Реграги: мы отличная команда с большим сердцем

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал победу своей команды в матче с Португалией.
«Мы знали, что это будет игра с одной из лучших команд в мире. Нам было сложнее, чем против Испании, они хорошо нас изучили, но мы сумели выполнить свой план, несмотря на усталость после 1/8 финала.
Мы отличная команда с большим сердцем. Мы были намного лучше в плане желания и страсти. Мы здесь, чтобы показать, кто мы есть. Это очень сложный турнир, но посмотрите, против кого мы играли.
Мы потеряли многих игроков, мы могли пострадать от этого сегодня, но, когда мы вкладываем смирение и энергию африканского и арабского народов, путь всегда лежит только вперёд. Я очень горжусь этими прекрасными игроками, как и всем персоналом. Мы быстро восстановимся, нам это необходимо, потому что на подходе ещё одна великая команда.
У нас есть очень чёткий план, игроки никогда не бегали так много, как на этом чемпионате мира. Но когда мы вкладываем душу, проявляются наши лучшие качества», — приводит слова специалиста Record.
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