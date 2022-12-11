Это'О идеально предсказал путь Марокко на ЧМ-2022. На очереди победа над Францией

Бывший футболист «Анжи», «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Челси», а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О до начала чемпионата мира — 2022 спрогнозировал сетку плей-офф. Теперь болельщики всего мира активно обсуждают в соцсетях, насколько точным оказался этот прогноз применительно к сборной Марокко.

Это'О сумел угадать, что Марокко обыграет в 1/8 финала Испанию, в четвертьфинале — Португалию, а в полуфинале встретится с французами. Это'О также спрогнозировал победу Марокко в полуфинале с Францией, но отдал марокканцам второе место, а на первое поставил родной Камерун.

Полуфинальный матч Франция — Марокко состоится 14 декабря. В другой игре 1/2 финала встретятся сборные Аргентины и Хорватии (13 декабря).