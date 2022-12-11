«Это время Африки!» Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022

Колумбийская певица Шакира, бывшая супруга Жерара Пике, поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Это время Африки!», — написала певица в своих социальных сетях.
«This time for Africa!» — строчка из песни Шакиры под названием Waka Waka, которая была гимном ЧМ-2010 в ЮАР.
Напомним, сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 обыграла сборную Португалии. Встреча завершилась победой марокканцев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 42-й минуте записал на свой счёт нападающий Юссуф Эн-Несири. Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.
Марокканцы в полуфинале чемпионата мира сыграет с национальной командой Франции. Французы оказались сильнее сборной Англии со счётом 2:1.
В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины.
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