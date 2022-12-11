Оливер Кан: новость о травме Нойера шокировала всех в «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал травму голкипера Мануэля Нойера.

«Новость о травме Мануэля шокировала нас всех. Мы будем поддерживать его на пути к возвращению. Он справится с этой серьезной травмой и вернётся на поле таким же сильным, как и раньше», — приводит слова Кана официальный сайт немецкого клуба.

Раннее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, катаясь на лыжах, повредил нижнюю часть бедра. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».

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