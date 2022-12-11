Игрок сборной Англии Райс: лучшая команда проиграла. Франция не проявила творческий подход

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2).



«Мы не чувствовали себя слишком уверенно, но всё же этой уверенности должно было хватить, чтобы обыграть Францию. Если не считать двух голов французов, не могу припомнить, чтобы они проявляли творческий подход в этой встрече. Да, временами они играли довольно неплохо. Но, на мой взгляд, лучшая команда проиграла. Мы показали свой высокий уровень. Люди снова начинают верить в нас, страна гонит нас вперёд. Мы можем гордиться собой. Однако, в конце концов, первостепенную роль играет итоговый результат», — приводит слова Райса RMC Sport.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2022 Франция сыграет с Марокко.