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Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция

Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр выступил с критикой работы арбитра в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2).

«Арбитр на протяжении всего матча работал плохо. Игроки постоянно получают критику в свой адрес, и было бы неплохо посмотреть, выйдет ли судья и скажет, хорошо он провёл матч или нет. В первом тайме было много решений в пользу Франции, судья не заметил пять или шесть их фолов. На Кейне сфолили. Да, это было за пределами штрафной, но это был явный фол.

Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо откровенно фолили. Это важный матч, и каждое решение арбитра может стать ключевым, поэтому вы ожидаете, что он сделает что-то правильно. К сожалению, в этой игре судья не был хорош», — приводит слова Магуайра beIN Sports.

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