Ширер — о вылете сборной Англии: это не провал системы. Дерьмо иногда случается
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о причинах вылета сборной Англии с ЧМ-2022.
«Анализируйте это сколько угодно (и я уверен, что мы это сделаем), но иногда матчи зависят от моментов. И иногда они складываются не в вашу пользу.
Кейн промахнулся с пенальти. И эта прогрессивная, молодая сборная Англии со своим прогрессивным тренером отправляется домой.
Это не институциональный провал, провал системы или замен, или тактики, или таланта, или неумения тренироваться. Иногда случается дерьмо, и тогда сон покидает тебя», – написал Алан Ширер в колонке для The Athletic.
Сборная Англии завершила выступление на чемпионате мира после поражения в матче четвертьфинала со сборной Франции (1:2).
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