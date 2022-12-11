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Бруну Фернандеш: наша мечта рухнула, но я горжусь тем, что я португалец

Бруну Фернандеш: наша мечта рухнула, но я горжусь тем, что я португалец
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от Марокко.

«Трудно выразить в нескольких словах всё то, что мы почувствовали вчера, как только закончился матч. Наша мечта рухнула. Мы сделали всё возможное, чтобы всё закончилось по-другому.

Печально и больно, ведь представлять страну значит гораздо больше, чем просто играть в футбол. Несмотря на поражение, я очень горжусь тем, что я португалец. И ещё больше горжусь всеми теми, кто вместе со мной представлял нашу страну на этом чемпионате мира.

Я также хотел бы поздравить сборную Марокко с отличной игрой и заслуженным выходом в полуфинал», – написал Бруну Фернандеш в «Твиттере».

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