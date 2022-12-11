Александр Самедов: думал, что англичане выйдут в полуфинал ЧМ-2022. Франции повезло
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от четвертьфинала чемпионата мира — 2022, в котором встречались сборные Англии и Франции.
«Франция победила не совсем уверенно. Думаю, что вчера Англия смотрелась лучше. Честно говоря, думал, что англичане выйдут в полуфинал ЧМ-2022. Игра была на три результата, могло произойти всякое. Случилось так, что французам повезло чуть больше. Это футбол, так бывает» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сборная Франции одержала победу в игре с Англией (2:1), пробившись в полуфинал турнира в Катаре, а Кейн при счёте 1:2 не забил пенальти. 14 декабря французы сыграют со сборной Марокко. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
16:56
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:43
-
14:43
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:14
-
14:10
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:23
Партнерский контент