Александр Самедов: думал, что англичане выйдут в полуфинал ЧМ-2022. Франции повезло

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от четвертьфинала чемпионата мира — 2022, в котором встречались сборные Англии и Франции.

«Франция победила не совсем уверенно. Думаю, что вчера Англия смотрелась лучше. Честно говоря, думал, что англичане выйдут в полуфинал ЧМ-2022. Игра была на три результата, могло произойти всякое. Случилось так, что французам повезло чуть больше. Это футбол, так бывает» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Франции одержала победу в игре с Англией (2:1), пробившись в полуфинал турнира в Катаре, а Кейн при счёте 1:2 не забил пенальти. 14 декабря французы сыграют со сборной Марокко. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.