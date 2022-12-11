Агент Фернандеса: Марио вернётся в ЦСКА. Возможно, в следующем декабре

Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду заявил, что футболист вернётся в Россию после сезона, который он проведёт в Бразилии.

«Марио вернётся в ЦСКА. Когда это произойдёт? Возможно, в следующем декабре», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Марио Фернандес объявил о возобновлении игровой карьеры после того, как приостановил её в мае 2022 года. Также защитник сообщил, что на протяжении ближайшего года он будет играть в чемпионате Бразилии, так как ЦСКА, с которым у Фернандеса действующий контракт, предоставил ему такую возможность.

32-летний футболист провёл время после приостановления карьеры со своей семьёй в Бразилии. Напомним, помимо бразильского, у футболиста также есть российское гражданство.