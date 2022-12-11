Беллингем — о Кейне: он сделал более чем достаточно для сборной Англии и для своей страны

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поддержал нападающего «трёх львов» Гарри Кейна после промаха с пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Францией, который завершился поражением — 1:2. После нереализованного 11-метрового Джуд первым подошёл взбодрить капитана команды.
«После его промаха я чувствовал, что важно было удержать его в игре, поддержать, потому что он лидер команды на поле и за его пределами. В тот момент я просто хотел напомнить ему, что эту встречу всё ещё можно выиграть. У меня нет негативных чувств к капитану после всего, что он сделал для этой страны.
Что касается меня, то мне не хватит слов благодарности, чтобы выразить ему свою признательность за помощь в адаптации в команде. С тех пор, как я выступаю в сборной Англии, я снова и снова видел, как он забивает, но в этот раз не получилось. Но я думаю, что он сделал более чем достаточно для этой команды и своей страны», — приводит слова Беллингема talkSPORT.
- 11 декабря 2022
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