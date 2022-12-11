«ПСЖ» готов предложить € 120 млн за Джуда Беллингема

Французский «ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает El Nacional.



По информации источника, несмотря на недавние трансферы игроков средней линии Карлоса Солера, Витиньи, Фабиана Руиса и Ренату Саншеша, руководство парижан без колебаний подпишет молодую английскую звезду, если появится такая возможность. Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос уже связывался с немецким клубом, чтобы обсудить возможность подписания Беллингема. Французы готовы предложить за трансфер английского хавбека € 120 млн.



На чемпионате мира в Катаре Беллингем провёл за «трёх львов» пять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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