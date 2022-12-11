Самедов: нужен ли будет Роналду сборной Португалии на Евро-2024? Время никого не щадит

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о продолжении португальского форварда Криштиану Роналду в национальной сборной. Вчера, 10 декабря, команда Фернанду Сантуша уступила в четвертьфинале чемпионата мира Марокко с минимальным счётом и покинула турнир.



«Сложно сказать, стоит ли Роналду сейчас завершать карьеру в сборной. Он великий мастер и сам скоро примет решение. На нём делают слишком большой акцент. Португалия проиграла Марокко именно как команда. Роналду не может проиграть один. Они почти ничего не создали у ворот марокканцев. Думаю, что с выходом Криштиану португальцы стали поострее впереди. Понятное дело, время берёт своё и никого не щадит. Будет ли он на следующем Евро? Не могу точно сказать. Посмотрим, как сложится. Ему самому нужно понять, что он хочет. И самое главное — а нужен ли будет он сборной Португалии?», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.