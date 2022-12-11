«Я до сих пор не научился проигрывать». Неймар — о вылете Бразилии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар обратился к болельщикам в социальной сети после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала сборная Бразилии в серии пенальти уступила команде Хорватии (1:1, 1:3).
«В Бразилии… Поражение до сих пор чувствуется очень больно. Мы были так близко, так близко… К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они слишком ранят меня, и я до сих пор не привык к этому.
В любом случае мы должны двигаться дальше. Жизнь заставляет нас двигаться вперёд. Даже если это больно, и рана долго не заживает, мы должны двигаться дальше. Ещё раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку и верность. Слова от вас о том, что мы боролись, отдавались до конца, немного утешают нашу боль.
Катар, спасибо за всё. Турнир был прекрасен и должен был остаться за Бразилией, чтобы увенчать всё, но судьба распорядилась иначе. Идём дальше. Пора отвлечься, уделить время семье и друзьям, зарядиться энергией — потому что жить с этим поражением будет очень тяжело, всё равно очень больно», — написал Неймар в социальной сети.
Видео: фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией.
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