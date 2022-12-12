Бышовец сравнил проблемы сборной Испании с неудачами «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец высказался о проблемах, с которыми столкнулась сборная Испании на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«На этом чемпионате мы видели много сюрпризов. Один из них — поражение Испании от Марокко в 1/8 финала. Африканцы потом доказали свою силу, выбив из турнира португальцев. Что касается Испании и ее «тики-таки», я могу провести параллель с «Манчестер Сити». Эта команда под руководством Гвардиолы тоже не может выиграть Лигу чемпионов. Они проповедуют схожий стиль.



В чём проблема? Позиционная игра требует подбора игроков, уровень креативности которых создает много проблем соперникам за счет контроля мяча и освобождения пространства для развития атак. Надо уметь переключаться с одного действия на другое, быстро думать, читать игру, а после потери мяча главная задача — тут же его вернуть. «Барселона», за которую играли Хави, Иньеста, Месси, могла так действовать. Педри, Гави, молодые таланты Испании, еще не готовы обеспечивать надежность стиля. Особенно при той скорости и жесткости в борьбе, которую предложили марокканцы. В этой сборной собраны крепкие, прошедшие школу европейского футбола. И было видно, что стиль Испании в матче с Марокко не подкреплен умением игроков.



Есть и другие причины провала испанцев. Тут и невезение. И не лучшая форма некоторых игроков. И то, что Катар предъявил большие требования к готовности футболистов. Это и климат, и время, и их состояние после остановки европейских чемпионатов. Хотя в адрес тренера Луиса Энрике нужно сказать добрые слова. Он остался приверженцем атакующего футбола в то время, когда многие сборные достигают результата другими средствами. Что мы видели на этом чемпионате», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».