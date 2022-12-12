Икер Касильяс: хотел бы, чтобы ЧМ выиграли Марокко или Хорватия

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал, какую сборную он хотел бы видеть в качестве победителя чемпионата мира в Катаре.
«Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, как Марокко или Хорватия. Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и у Франции – чемпиона мира – очень хорошее поколение.
Я надеюсь, что они проведут очень хорошие матчи, и та, которая выиграет семь игр, станет лучшей на турнире», — приводит слова Касильяса Diario Sport.
Напомним, марокканцы после победы над Португалией вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Франции. Другую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины. Финал чемпионами мира в Катаре пройдёт 18 декабря. Матч за третье место состоится днём ранее.
Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ
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