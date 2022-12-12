Бельгийский тренер Веркотерен: мне очень понравился ЧМ-2018 в России

Бывший главный тренер сборной Бельгии Франк Веркотерен высказался о двух последних чемпионатах мира, которые проходили в России и Катаре.
«Мне очень понравился ЧМ-2018 в России. Я посещал игры в Москве, Санкт-Петербурге. В Катар съездить пока не удалось, но мои сыновья говорят, что там тоже всё хорошо организовали. С этой точки зрения оба турнира хороши», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
Победителем чемпионата мира в России стала сборная Франции, этот успех стал для неё вторым в истории (после победы на турнире 1998 года). В Катаре команда Дидье Дешама дошла до полуфинала, где сыграет с Марокко. В другом матче 1/2 финала встретятся Хорватия и Аргентина.
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- 12 декабря 2022
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