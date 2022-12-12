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«Милан» отказался от перехода хавбека сборной Марокко Хакима Зиеша

«Милан» отказался от перехода хавбека сборной Марокко Хакима Зиеша
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, вероятно, не перейдёт в «Милан» в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб был заинтересован в подписании марокканского футболиста, но отказался от этой идеи из-за требований по зарплате. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, «Милан» пытался подписать 29-летнего полузащитника летом 2022 года, но потерпел неудачу. Клуб будет пытаться пользоваться возможностями для трансфера Зиеша, но сейчас интерес «Милана» к футболисту упал.

Сейчас Зиеш находится в расположении сборной Марокко, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира со сборной Франции. Хаким на турнире в пяти матчах забил гол и отдал результативную передачу.

Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ. Видеоролик:

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