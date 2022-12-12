«Барселона» зимой хочет подписать хавбека сборной Марокко Унаи
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«Барселона» в зимнее трансферное окно рассматривает подписание полузащитника французского «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, сине-гранатовые рассматривают 22-летнего футболиста в качестве бюджетного варианта для усиления линии полузащиты.
Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Марокко, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира со сборной Франции. Аззедин на турнире в пяти матчах не отметился результативными действиями.
За «Анже» Унаи выступает с 2021 года. Его соглашение с французской командой истекает в 2026 году. Напомним, «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал. Видеоролик:
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