Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» зимой хочет подписать хавбека сборной Марокко Унаи

«Барселона» зимой хочет подписать хавбека сборной Марокко Унаи
Комментарии

«Барселона» в зимнее трансферное окно рассматривает подписание полузащитника французского «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, сине-гранатовые рассматривают 22-летнего футболиста в качестве бюджетного варианта для усиления линии полузащиты.

Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Марокко, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира со сборной Франции. Аззедин на турнире в пяти матчах не отметился результативными действиями.

За «Анже» Унаи выступает с 2021 года. Его соглашение с французской командой истекает в 2026 году. Напомним, «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал. Видеоролик:

Новость по теме
Эксперты назвали вероятность финала ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022