«Барселона» зимой хочет подписать хавбека сборной Марокко Унаи

«Барселона» в зимнее трансферное окно рассматривает подписание полузащитника французского «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, сине-гранатовые рассматривают 22-летнего футболиста в качестве бюджетного варианта для усиления линии полузащиты.

Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Марокко, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира со сборной Франции. Аззедин на турнире в пяти матчах не отметился результативными действиями.

За «Анже» Унаи выступает с 2021 года. Его соглашение с французской командой истекает в 2026 году. Напомним, «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал. Видеоролик: