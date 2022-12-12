В «Велесе» прокомментировали информацию, что защитник Бокоев поедет на просмотр в ЦСКА
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков отреагировал на информацию о том, что защитник команды Марат Бокоев отправится на просмотр в московский ЦСКА.
«Информация о том, что Марат Бокоев отправится на сборы с ЦСКА, не соответствует действительности. Он никуда не отправляется. Может, конечно, но пока нет. Были ли запросы из ЦСКА? Даже если и были, то на тему сборов пока договорённости нет», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в СМИ появилась информация, что действующий защитник ЦСКА Бруно Фукс покинет армейскую команду, а заменить его может Марат Бокоев из «Велеса».
Напомним, ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.
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