В «Велесе» прокомментировали информацию, что защитник Бокоев поедет на просмотр в ЦСКА

Президент «Велеса» Евгений Шиленков отреагировал на информацию о том, что защитник команды Марат Бокоев отправится на просмотр в московский ЦСКА.

«Информация о том, что Марат Бокоев отправится на сборы с ЦСКА, не соответствует действительности. Он никуда не отправляется. Может, конечно, но пока нет. Были ли запросы из ЦСКА? Даже если и были, то на тему сборов пока договорённости нет», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появилась информация, что действующий защитник ЦСКА Бруно Фукс покинет армейскую команду, а заменить его может Марат Бокоев из «Велеса».

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.