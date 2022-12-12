Роналдо: я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ, но это было бы ложью

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды Аргентины на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания, они очень много бегают, играют с сердцем… А ещё у них есть Месси, который решает моменты.
Сможет ли Аргентина стать чемпионом мира? Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью», — приводит слова Роналдо Marca.
Сборная Аргентины смогла квалифицироваться в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв в 1/8 финала команду Польши и сборную Нидерландов в четвертьфинале. В полуфинале аргентинцы встретятся с командой Хорватии, матч пройдёт завтра, 13 декабря, начало встречи – в 22:00 мск.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро:
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