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Главный тренер Испании де ла Фуэнте: Бускетс ещё многое может дать испанскому футболу

Главный тренер Испании де ла Фуэнте: Бускетс ещё многое может дать испанскому футболу
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Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил надежду, что полузащитник Серхио Бускетс продолжит выступление за национальную команду, а также прокомментировал динамику хавбека Гави и защитника Эрика Гарсии.

«Я рад, что Бускетс хочет продолжать выступать за команду, он живёт футбольной историей не в прошлом, а в настоящем и будущем. Как я могу не хотеть видеть Бускетса в команде? Думаю, что он ещё многое может дать испанскому футболу.

Гави? Рад, что есть футболисты, которые перепрыгивают барьеры. Они развиваются так быстро, что не проходят обычные этапы молодёжных команд. Гави очень важный игрок.

Эрик Гарсия — фантастический игрок, который вписывается в нашу модель. В какой-то определённый момент на него оказывалось сильное давление, но он собирается уверенно выступать на самом высоком уровне», — приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

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