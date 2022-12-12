Защитник сборной Нидерландов Тимбер — о проведении ЧМ зимой: этот опыт нужно повторить

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер поделился впечатлениями от проведения чемпионата мира зимой.
«Мы прибыли на чемпионат мира в идеальном физическом состоянии. Играть в этот период приятно и с технической точки зрения. Помимо оптимальной температуры и хорошей физической формы, к плюсам можно отнести и то, что мы не были уставшими, как бывает в конце сезона. Все матчи были быстрыми. И лучшие игроки смогли извлечь максимум пользы из этого, потому что были в форме и здоровы. Думаю, что этот опыт нужно повторить, если есть возможность», — приводит слова Тимбера La Repubblica.
Напомним, сборная Нидерландов завершила выступление на турнире. Нидерландские футболисты проиграли Аргентине в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 3:4 — по пенальти).
- 12 декабря 2022
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