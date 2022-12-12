«Тоттенхэм» и Антонио Конте продолжат переговоры о продлении контракта на этой неделе

«Тоттенхэм» планирует продолжить переговоры со своим главным тренером Антонио Конте о продлении срока контракта, начатые ещё перед чемпионатом мира. Как сообщает The Athletic, руководство «шпор» хочет приступить к обсуждению соглашения уже на этой неделе.
Уточняется, что сам Антонио готов к тому, чтобы продлить своё пребывание в лондонском клубе, которое по действующему контракту истечёт летом 2023 года. Однако решение итальянского специалиста во многом будет зависеть от того, поддержит ли его руководство в грядущее зимнее трансферное окно. Конте ожидает, что в январе его команда пополнится крайним защитником и креативным полузащитником, так как тренер планирует создать состав, способный бороться за трофеи.
Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года, и с того момента в команду пришло не менее девяти футболистов. В минувшее летнее трансферное окно в команду пришли такие игроки, как Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски, которые стали игроками основного состава.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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