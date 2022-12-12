Александр Мостовой: где сейчас люди, которые говорили, что ЧМ в Катаре — плохой?

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об уровне матчей на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре — плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы… Пока матч Нидерланды — Аргентина — по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьёт и не забьёт, но всё равно переживал.
Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из 10 такое пройдёт. Какое-то сумасшествие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Завтра, 13 декабря, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало игры — в 22:00 мск.
- 12 декабря 2022
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