Александр Мостовой: где сейчас люди, которые говорили, что ЧМ в Катаре — плохой?

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об уровне матчей на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре — плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы… Пока матч Нидерланды — Аргентина — по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьёт и не забьёт, но всё равно переживал.



Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из 10 такое пройдёт. Какое-то сумасшествие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Завтра, 13 декабря, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало игры — в 22:00 мск.