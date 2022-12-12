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Президент «Урала» рассказал, почему сборная Хорватии не должна выйти в финал ЧМ-2022

Президент «Урала» рассказал, почему сборная Хорватии не должна выйти в финал ЧМ-2022
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия.

«Конечно, в матче с Аргентиной хорватам поможет опыт, полученный в предыдущей встрече с Бразилией. Но я считаю, что и бразильцы должны были обыгрывать Хорватию, и аргентинцы должны её пройти. Нельзя постоянно выигрывать в серии пенальти и дойти так до финала. Рано или поздно это закончится», — приводит слова Иванова Vprognoze.ru

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинальном матчей сойдутся сборные Марокко и Франции. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

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