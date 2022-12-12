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Лангле: Льорис — легенда для всех французов. Один из лучших игроков в истории сборной

Лангле: Льорис — легенда для всех французов. Один из лучших игроков в истории сборной
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Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», высказался о товарище голкипере сборной Франции Уго Льорисе.

«Льорис — легенда для всех французов. Он очень хороший человек, настоящий профессионал, потрясающий вратарь. Один из лучших игроков в истории сборной Франции. Надеюсь, Уго проведёт ещё два матча на чемпионате мира. Он может войти в историю.

Но путь ещё не окончен, нужно идти от игры к игре. Впереди встреча с Марокко. Это важная игра для обеих команд. В Марокко много французов, во Франции много марокканцев, так что это большая игра. Мы рады впервые в истории сыграть с африканской командой в полуфинале чемпионата мира. Уверен, это будет матч с накалом и борьбой. Соперники очень сильны. Но Франция сделает всё, чтобы вновь стать чемпионом», — приводит слова Лангле пресс-служба «Тоттенхэма».

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