Игорь Семшов: Месси заслуживает стать чемпионом мира

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заслужил стать чемпионом мира.



«Полуфинальный матч между Аргентиной и Хорватией тяжело обсуждать, они обе заслуживают финала. Но как болельщик сборной Аргентины, скажу, что Месси заслуживает стать чемпионом мира. Что будет на самом деле, покажет игра и как команды будут действовать. Победит тот, кто будет лучше готов.



Что касается матча Франция — Марокко, то, конечно, французы сильнее. Футболисты Марокко — молодцы, красавцы, но, наверное, хватит. При всем уважении к ним, не хотим видеть в финале эту команду. Потому что футбол будет не тот, который все хотят увидеть», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».



Аргентина в полуфинале ЧМ‑2022 сыграет с Хорватией, матч пройдет 13 декабря. Франция в своей полуфинальной игре 14 декабря встретится с Марокко. Начало обоих матчей — в 22:00 мск.



Марокканские фанаты радуются победе сборной: