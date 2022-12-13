Хавьер Дзанетти: Лаутаро Мартинес – игрок, решающий исходы матчей

Бывший защитник «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал игру национальной команды в матче 1/4 финала против Нидерландов.
«Несомненно, Лаутаро – игрок, решающий результаты матчей. Похоже, нам эта победа требовалась больше. Он имел самый трудный момент, потому что этот пенальти имел огромное значение. И Мартинес реализовал его, потому что Лаутаро – большой игрок с очень сильным характером, он появляется, когда больше всего нужен.
Но ведь дело не только в нём, вся команда Лионеля Скалони – настоящий сплочённый коллектив, и вполне логично, что такая целенаправленная команда закономерно вышла в полуфинал.
Особо отмечу лидерство Лионеля Месси – он не только большой игрок, доказывающий цифры на этом чемпионате, он ещё и передаёт много нашей молодежи – то, с какой страстью нужно играть за свою страну.
Когда вы являетесь частью такой команды, как Аргентина, то знаете, что за той же мечтой стоит целая страна. Надо поверить в этих ребят – они делают всё возможное, и осталось всего две игры», — приводит слова Дзанетти El Grafico.
Напомним, Аргентина обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось с ничейным счётом 2:2.
Все голы Лаутаро Мартинеса в сезоне 2020-21 в Серии А
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